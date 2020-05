Основной конфигурационный файл Thunderbird хранится в профиле пользователя и называется prefs.js. На всякий случай: профиль Thunderbird находится либо в домашней папке (для Linux), либо в AppData (для Windows), либо в папке программы (для Thunderbird Portable).

Формат указанного файла весьма простой, он весь состоит из строчек вида

Я думаю понятно, что подобные строчки задают некоторое значение указанным в качестве первого аргумента параметрам.

Однако редактировать prefs.js вручную нельзя, поскольку он должен исправляться только самим Thunderbird. При этом непосредственно в программе есть встроенный редактор конфигурации, который позволяет получить доступ ко всем опциям из prefs.js. Попасть в него можно зайдя в меню Инструменты->Настройки..., в открывшемся окне перейдя в раздел Дополнительные, затем выбрав вкладку Основные и нажав на ней кнопку Редактор настроек...

Этот редактор вам ещё очень пригодится, так что обязательно его отыщите. Хотя реально что-то изменять через него вам вряд ли понадобится, зато он крайне полезен для поиска названий нужных опций.

Вот мы и подошли к самому интересному. Как я уже сказал, напрямую редактировать prefs.js нельзя, но это и не проблема, поскольку в Thunderbird есть ещё один уровень настроек, с помощью которого можно как угодно управлять пользовательскими параметрами из prefs.js.

Этот интригующий механизм также полностью основан на JavaScript скриптах, но в этот раз вы уже вольны изменять что угодно и как угодно, в том числе используя все доступные инструменты и возможности JavaScript как языка программирования.

Для включения дополнительного механизма настройки надо немного поменять файлы в установочной директории Thunderbird. Для начала необходимо добавить две строчки в конец файла greprefs/all.js, найти который можно в /usr/lib/thunderbird-xxx/ в Ubuntu Linux или рядом с Thunderbird.exe в Windows. Вот эти строчки:

Вторая содержит собственно имя конфигурационного файла, который должен использовать Thunderbird, а первая отвечает за его шифрование. Обычно шифровать ничего не нужно, поэтому значение первого параметра лучше выставлять равным 0.

Теперь необходимо создать указанный файл thunderbird.cfg. Располагаться он должен в той же папке, что и основной исполняемый файл Thunderbird. Узнать, где находится Thunderbird в Linux можно командой

Ну а в Windows вы можете заглянуть, например, в свойства ярлыка.

Что может располагаться в thunderbird.cfg? Любой JavaScript код, который сможет выполнить Thunderbird. Однако нам-то надо работать с опциями настройки, для этого можно использовать следующие функции:

Есть ещё парочка доступных функций, но они вам вряд ли понадобятся. Самая полная статья, которую я нашёл на эту тему, находится здесь.

Хорошо, что же делают все эти функции?

Можно ещё получать данные из LDAP, но при этом не поддерживается авторизация, что сводит на нет полезность этого механизма. Да и он не нужен, как вы вскоре убедитесь.

Вот простейший пример файла thunderbird.cfg, который немного «тюнит» Thunderbird:

Файл подробно комментирован, так что надеюсь вы разберётесь, что к чему. Блок try нужен для перехвата ошибок, лучше его не убирайте (иначе в случае чего Thunderbird просто не запустится). Кроме того, все параметры и нужные значения для них для своей конкретной инфраструктуры я скопировал из упоминавшегося редактора конфигурации, настроив предварительно всё вручную обычным способом. Рекомендую всегда именно так и делать, иначе вы будете долго гадать какое значение нужно указать, например, для параметра mail.server.server.socketType в вашем случае.

То есть алгоритм действия по поиску нужных параметров и указанию их значений примерно такой: сначала настраиваем что-то на чистом Thunderbird вручную, а потом копируем все нужные настройки из редактора в самом Thunderbird в скрипт автоконфигурации.



Теперь достаточно при установке Thunderbird положить этот скрипт в папочку с исполняемым файлом (и не забыть добавить две строчки в all.js!), и все ваши пользователи, которые будут открывать Thunderbird на этом компьютере, получат автоматически настроенные параметры своих аккаунтов, а так же подключённую адресную LDAP книгу с сотрудниками организации.

Для проверки работоспособности скрипта можно заглянуть всё в тот же редактор настроек Thunderbird. В нём статус параметров, для которых была выполнена функция lockPref(), должен быть «заблокировано». Если это не так — значит вы где-то ошиблись и ваш скрипт не работает.

Кстати, обратите внимание, хитрый трюк с указанием в качестве localfoldersserver сервера IMAP позволяет отключить локальные папки в клиенте. Это бывает немаловажно в организации с внутренним IMAP сервером и блондинками, которые не понимают, что локальные папки на то и локальные, что хранятся в профиле пользователя на конкретном компьютере, а не на сервере.

Как я уже сказал, вы можете использовать практически все возможности стандартного JavaScript в скрипте автоконфигурации, плюс можете получать значение системных переменных. Это уже очень неплохо, и пытливые администраторы уже наверно стали прикидывать варианты автоматического обновления скриптов thunderbird.cfg на локальных компьютерах. К счастью, изобретать велосипед вовсе не обязательно.

В механизм автонастройки Thunderbird встроена возможность загрузки конфигурационного файла с сервера по указанному URL. Воспользоваться ей очень просто — необходимо в файле, на который ссылается опция general.config.filename из all.js (то есть в нашем случае thunderbird.cfg) указать всего две строчки:

Ну и конечно по указанному адресу должен находится нужный вам конфигурационный файл вроде того, что приведён в предыдущем разделе. Зачем нужен второй параметр — не совсем понятно, но судя по названию лучше его не включать.

Итого: мы получили достаточно эффективный механизм централизованной настройки Thunderbird. Однако ему явно не хватает гибкости, поскольку JavaScript, увы, многого не умеет. Например — обращаться к внешним источникам данных, как то SQL базы или LDAP каталоги. Соответственно провести тонкую настройку клиента под конкретного пользователя у вас вряд ли получится.

Но если задуматься, это можно легко обойти. Ведь мы храним конфигурационный файл на HTTP сервере, а значит можем его генерировать с помощью полноценного PHP или Perl скрипта на стороне сервера, что значительно расширяет возможности по тонкой настройке, делая их фактически безграничными.

Осталось дело за малым — для тонкой настройки под конкретного пользователя конфигурационного скрипта, а следовательно и Thunderbird, необходимо, чтобы клиент каким-то образом сообщал серверу хотя бы имя пользователя. Thunderbird его может легко вычислить с помощью уже описанной функции getent, ну а передать его можно прямо в URL в виде GET-переменной. Но тут возникает одна проблема: Thunderbird почему-то упорно игнорирует URL с GET-переменными в параметре autoadmin.global_config_url. Хотя это конечно тоже не проблема, ведь с помощью mod_rewrite мы можем на стороне сервера преобразовать обычный URL некоторого вида в URL c GET-переменными и передать уже этот URL скрипту.

Чтобы долго не объяснять, перейдём к практике. Конечный содержимое моего файла thunderbird.cfg, лежащего рядом с бинарником самого Thunderbird, имеет такой вот вид:

Таким образом запущенный из под учётной записи пользователя malamut Thunderbird за настройками полезет по адресу



На сервере mail.domain.com у меня стоит Apache с mod_rewrite и mod_perl, как это дело настраивать вместе пожалуй объяснять не буду. В папочке tb/ в каталоге сайта mail.domain.com лежит Perl-скрипт conf.pl, который собственно генерирует конфигурационные файлы для Thunderbird, и файл .htaccess такого вот содержания:

Таким образом запросы по URL вида



преобразуются в запросы по URL вида



Осталось только написать Perl скрипт, который будет брать из GET-переменных имя пользователя и выдавать соответствующий конфигурационный файл для Thunderbird.

Вот пример такого скрипта:

#!/usr/bin/perl use 5.010; use CGI qw/:standard/; # Параметры $smtp_server = "mail.domain.com"; $imap_server = "mail.domain.com"; $organization = "ЗАО «Рога и Копыта»"; # Прикидываемся жаваскриптом print header( -type=>'application/javascript' ); # Username - из GET переменных $user = param('user'); unless ($user) { die "We need a user, please!

" } # Нам нужен user в lovercase, иначе будут проблемы с большинством IMAP серверов. Поскольку username берётся # из переменной глупейшей винды, то там может быть любое награмождение заглавных и строчных букв. $user = lc $user; ######################################################################### # Специфичные для конкретной БД пользователей функции # Получаем все адреса нужного пользователя. Первый будет основным # FIXME: нужно реализовать эту функцию для вашей БД @mails = getEmails($user); # Получаем полное имя пользователя # FIXME: нужно реализовать эту функцию для вашей БД $name = getName($user); ######################################################################### # Создаём конечный конфигурационный файл print <<HEAD; //Параметры автонастройки Thunderbird для пользователя $user ($name) try { HEAD # Настройки серверов # Аккаунт и SMTP сервер добавляется в список уже присутствующих аккаунтов и SMTP серверов соответственно # с помощью весьма нехитрой конструкции на JavaScript. # Это нужно для того, чтобы пользователь мог добавлять свои собственные аккаунты вручную в клиент. Если # заблокировать mail.accountmanager.accounts или mail.smtpservers, то сделать это будет невозможно. print <<SERVERS; // Основные параметры настройки серверов // Добавляем аккаунт в список уже подключённых аккаунтов, если его там ещё нет var accounts = getPref("mail.accountmanager.accounts"); var accounts_s = accounts + ","; if (! (accounts_s.indexOf("account1,")+1) ) { accounts = accounts + ",account1"; } pref("mail.accountmanager.accounts",accounts); // Настройки IMAP сервера lockPref("mail.server.server1.type", "imap"); lockPref("mail.server.server1.hostname", "$imap_server"); // Неизвестно, зачем два параметра, но нужны оба, lockPref("mail.server.server1.realhostname", "$imap_server"); // иначе можно будет менять пользователю lockPref("mail.server.server1.port", 143); // Порт сервера lockPref("mail.server.server1.socketType", 2); // Использовать STARTLS lockPref("mail.server.server1.useSecAuth", false); // Использовать защищённую авторизацию - нет lockPref("mail.server.server1.name", "$name"); lockPref("mail.server.server1.userName", "$user"); // Логин пользователя, lockPref("mail.server.server1.realuserName", "$user"); // комментарий аналогично hostname lockPref("mail.server.server1.login_at_startup", true); // Очень важный параметр! Без него вообще не заработает ничерта;) lockPref("mail.server.server1.isSecure", true); // Защищённый сервер // Привязываем указанный IMAP сервер к аккаунту lockPref("mail.account.account1.server", "server1"); // Настройки SMTP сервера lockPref("mail.smtpserver.smtp1.hostname", "$smtp_server"); lockPref("mail.smtpserver.smtp1.port", 25); lockPref("mail.smtpserver.smtp1.description", "SMTP сервер $organization"); lockPref("mail.smtpserver.smtp1.try_ssl", 2); lockPref("mail.smtpserver.smtp1.auth_method", 1); lockPref("mail.smtpserver.smtp1.useSecAuth", false); lockPref("mail.smtpserver.smtp1.username", "$user"); // Добавляем SMTP в список var smtp = getPref("mail.smtpservers"); var smtp_s = smtp + ","; if (! (smtp_s.indexOf("smtp1,")+1) ) { smtp = smtp + ",smtp1"; } pref("mail.smtpservers", smtp); SERVERS # Различные настройки клиента print <<MISC; // Отключаем полосочку "Узнайте о своих правах" при первом запуске lockPref("mail.rights.version", 1); // Отключаем автообновление lockPref("app.update.enabled", false); lockPref("extensions.update.enabled", false); // Ставим в качестве сервера локальных папок основной IMAP сервер пользователя, // тем самым полностью отключая локальные папки в клиенте lockPref("mail.accountmanager.localfoldersserver", "server1"); // Блокируем корпоративный аккаунт почты в качестве основного аккаунта TB lockPref("mail.accountmanager.defaultaccount", "account1"); // Ставим в качестве сервера локальных папок основной IMAP сервер пользователя, // тем самым полностью отключая локальные папки в клиенте lockPref("mail.accountmanager.localfoldersserver", "server1"); MISC # Добавляем все почтовые адреса пользователя # Отображаемое имя не блокируется, чтобы пользователь смог его сменить. $i=0; @ids = (); foreach $mail (@mails) { $i++; $id = <<ID; // Адрес $mail для пользователя $user ($name) defaultPref("mail.identity.id$i.fullName", "$name"); lockPref("mail.identity.id$i.useremail", "$mail"); lockPref("mail.identity.id$i.reply_to", "$mail"); lockPref("mail.identity.id$i.valid", true); lockPref("mail.identity.id$i.smtpServer", "smtp1"); lockPref("mail.identity.id$i.organization", "$organization"); lockPref("mail.identity.id$i.archive_folder", "imap://$user\@$imap_server/Archives"); lockPref("mail.identity.id$i.draft_folder", "imap://$user\@$imap_server/Drafts"); lockPref("mail.identity.id$i.drafts_folder_picker_mode", 0); lockPref("mail.identity.id$i.fcc_folder", "imap://$user\@$imap_server/Sent"); lockPref("mail.identity.id$i.fcc_folder_picker_mode", 0); lockPref("mail.identity.id$i.stationery_folder", "imap://$user\@$imap_server/Templates"); ID print $id; push @ids, "id$i"; } # Теперь надо сказать TB, что данный аккаунт использует все эти адреса $ids = join ',', @ids; print <<IDS; // Все доступные для этого аккаунта адреса lockPref("mail.account.account1.identities", "$ids"); IDS # Адресные книги LDAP print <<BOOKS; // Адресная книга сотрудников lockPref("ldap_2.servers.domain.uri", "ldap://dc.domain.com/OU=Пользователи,OU=domain,DC=DOMAIN,DC=COM??sub?(mail=*)"); lockPref("ldap_2.servers.domain.auth.dn", "DOMAIN\\\\$user"); lockPref("ldap_2.servers.domain.auth.saslmech", ""); lockPref("ldap_2.servers.domain.description", "Сотрудники 'Рога и Копыта'"); lockPref("ldap_2.servers.domain.filename", "empl.mab"); lockPref("ldap_2.servers.domain.maxHits", 300); // Автодополнение адресов из книги сотрудников lockPref("ldap_2.autoComplete.directoryServer", "ldap_2.servers.domain"); lockPref("ldap_2.autoComplete.useDirectory", true); BOOKS ################################################# # Дополнительные настройки для конкретных людей # if ($user eq 'malamut') { yandex('yandex',50); } ################################################# print <<TAIL; } catch(e) { displayError("lockedPref", e); } TAIL # Добавления указанного аккаунта с Яндекса. id нужен чтобы не смешивать аккаунты, ya_name без домена - только имя пользователя sub yandex { my ($ya_name, $id) = @_; print <<YANDEX; // SMTP Яндекса для $ya_name\@yandex.ru lockPref("mail.smtpserver.smtp$id.hostname", "smtp.yandex.ru"); lockPref("mail.smtpserver.smtp$id.port", 465); lockPref("mail.smtpserver.smtp$id.description", "SMTP для $ya_name\@yandex.ru"); lockPref("mail.smtpserver.smtp$id.try_ssl", 3); lockPref("mail.smtpserver.smtp$id.auth_method", 1); lockPref("mail.smtpserver.smtp$id.useSecAuth", false); lockPref("mail.smtpserver.smtp$id.username", "$ya_name\@yandex.ru"); // Добавляем SMTP Яндекса в список var smtp = getPref("mail.smtpservers"); var smtp_s = smtp + ","; if (! (smtp_s.indexOf("smtp$id,")+1) ) { smtp = smtp + ",smtp$id"; } pref("mail.smtpservers", smtp); // IMAP Яндекса для $ya_name\@yandex.ru lockPref("mail.server.server$id.type", "imap"); lockPref("mail.server.server$id.hostname", "imap.yandex.ru"); lockPref("mail.server.server$id.realhostname", "imap.yandex.ru"); lockPref("mail.server.server$id.port", 993); lockPref("mail.server.server$id.socketType", 3); lockPref("mail.server.server$id.useSecAuth", false); lockPref("mail.server.server$id.name", "$ya_name\@yandex.ru"); lockPref("mail.server.server$id.userName", "$ya_name\@yandex.ru"); lockPref("mail.server.server$id.realuserName", "$ya_name\@yandex.ru"); lockPref("mail.server.server$id.check_new_mail", true); lockPref("mail.server.server$id.login_at_startup", true); lockPref("mail.server.server$id.isSecure", true); lockPref("mail.server.server$id.max_cached_connections", 5); // Аккаунт для $ya_name\@yandex.ru defaultPref("mail.identity.id$id.fullName", "$ya_name"); lockPref("mail.identity.id$id.useremail", "$ya_name\@yandex.ru"); lockPref("mail.identity.id$id.reply_to", "$ya_name\@yandex.ru"); lockPref("mail.identity.id$id.valid", true); lockPref("mail.identity.id$id.smtpServer", "smtp$id"); defaultPref("mail.identity.id$id.organization", ""); lockPref("mail.account.account$id.identities", "id$id"); lockPref("mail.account.account$id.server", "server$id"); // Добавляем аккаунт $ya_name\@yandex.ru в список accounts = getPref("mail.accountmanager.accounts"); accounts_s = accounts + ","; if (! (accounts_s.indexOf("account$id,")+1) ) { accounts = accounts + ",account$id"; } pref("mail.accountmanager.accounts",accounts); YANDEX }